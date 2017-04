Las amigas de María Teresa Campos, contra Bigote Arrocet

El amor que siente la presentadora por Bigote Arrocet se parece a una isla, rodeada de agua que amenaza con ahogarla. Ni las hijas de María Teresa Campos ni las mejores amigas de la matriarca soportan al humorista, como publica Esdiario y recoge elEconomista.es

El círculo más próximo a María Teresa Campos ya no esconde su malestar hacia el chileno, aunque lo hacen en privado puesto que la presentadora defiende a su chico con uñas y dientes, siendo capaz de enfrentarse contra quien sea. Según parece, la matriarca de las Campos ha probibido a todos hablar de bitote en su presencia y no está dispuesta a aceptar ni escuchar ningún consejo sobre su relación.

Las mejores amigas de María Teresa piensan que el chileno no es el mejor compañero de viaje para ella, y que se está aprovechando del dinero de la presentadora. También creen que la Campos ha cambiado su carácter y se quejan de que apenas pueden verla: «Pero es su vida, ella sabrá lo que hace. Desde el principio le dijimos que no era normal. Él le mandaba larguísimos correos electrónicos. Hasta que no la consiguió, no paró, pero ahora duermen en habitaciones separadas, incluso de viaje. Es extraño y sorprendente», concluyen.