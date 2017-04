María León cambia radicalmente su imagen

María León, nada más concluir el rodaje de la tercera temporada de 'Allí abajo', ha decidido cambiar por completo de 'look'. Un 'look' que ahora poco tiene que ver con esa media melena que siempre ha lucido y que todos sus fans lo pueden ver en el perfil de Instagram de Antonio Abeledo, su representante, que ha publiacado una fotografía de la actriz con su nueva imagen acompañada de Eduardo Casanova, con un 'look' idéntico a la andaluza.

En la segunda instantánea, la actriz aparece acompañada por Leticia Dolera, Nuria Gago e Inma Cuesta. Una imagen de grupo que va acompañada del mensaje del representante: «Tenemos grupo», bromea el representante, mientras Inma Cuesta señala: «¡Quiero irme de gira con estas mujeres hermosas con el director artístico y el Manager! ¿Quién pone nombre al grupo?».

Jon Plazaola, que da vida en la ficción a Iñaki, también ha querido publicar en las redes sociales una fotografía del último día de rodaje: «Este, señoras y señores, es el mejor equipo del mundo. Último día de rodaje de la tercera temporada, ¡vamos! Compañeros, amigos, familia gitana. ¡Os quiero a p... rabiar!», ha escrito el actor junto a una imagen de todo el grupo.