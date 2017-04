Kylie Jenner sorprende a uno de sus fans en su baile de graduación

Kylie Jenner, la estrella de la televisión americana, hizo posible que un adolescente de Sacramento se convirtiera, por unos minutos, en el chico más envidiado de su instituto.

La celebrity, junto con su amiga Jordyn Woods y las cámaras del show 'Keep it Up whit the Kardashians', acudieron al baile de graduación de Albert Ochoa, un estudiante que había sido rechazada por una compañera.

Para levantarle el ánimo, Kylie apareció en el Rio Americano High School en Sacramento, California, aunque antes de llegar, tanto ella, como su amiga, compartieron unas fotografías de sus vestidos desde su avión privado. En cuanto a su presencia en el High School, ha dejado constancia de ella en las redes sociales, donde circulan vídeos y fotos de la triunfal llegada al instituto. La hermana del afortunado llegó a grabar el momento del baile y su posterior abrazo de Kylie con su hermano.

No es la primera vez que una celebrity sorprende a uno de sus seguidores. El año pasado un adolescente logró que Gina Rodríguez le dejara el vestido que lució en una gala de los Golden Globes para su graduación, y este año, Emma Stone, respondió a la invitación de una joven de Arizona que recreó el baile de 'La lan land', según recoge el portal de ABC.