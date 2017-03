Osmani García, autor de 'El Taxi', en programa de rehabilitación

El cantautor cubano Osmani García, autor del exitoso reguetón 'El taxi' y envuelto en varias polémicas en Miami (EE.UU.) por unas pasadas declaraciones acerca del exilio, decidió ingresar en un programa de rehabilitación debido a que se sentía mal y buscó "alivio en cosas inapropiadas", según publica Efe.

"El cantante sufre "agotamiento físico y emocional" debido a que "ha estado en una incesante gira de promoción y un sinfín de presentaciones a nivel mundial" desde que en 2014 lanzó "El taxi", tema en el que cuenta con Pitbull y Sensato como invitados, según un comunicado de sus representantes.

García, conocido como "La voz", publicó un vídeo en Facebook en el que se sincera con sus seguidores acerca de cómo se siente y explica su decisión de buscar ayuda.

"Quiero compartir con mi público que no me he sentido bien por mucho tiempo y he buscado alivio en cosas inapropiadas. He decidido entrar a rehabilitación y con el apoyo de mi familia y mis fans ganar esta batalla. Les pido me tengan en sus oraciones y me manden mucha luz", señaló.

García se mantiene "positivo respecto a su decisión y con deseos de reincorporarse a su trabajo y compartir con sus fans pronto", señalaron sus representantes.

Desde el pasado viernes, García ha suscitado varias polémicas en Miami por su actuación en el festival de la Calle Ocho y por sus declaraciones sobre el exilio.

Osmani García se presentó el pasado fin de semana en el Festival de la Calle Ocho de Miami, un festejo de carnaval que congrega a los latinos de Miami en el corazón de la Pequeña Habana, a pesar de que se había anunciado previamente que su actuación había sido suspendida por la cadena Univision.

Medios cubanos en Miami publicaron que la razón de la suspensión, que finalmente no tuvo lugar, era que algunos sectores del exilio estaban molestos porque García y otros músicos cubanos como el grupo Gente de Zona viven a caballo entre esta ciudad y Cuba y supuestamente tienen una postura ambigua frente al castrismo.

De García incluso se recuerdan declaraciones en contra de los cubanos de Miami, pero hace unos días publicó un vídeo en el que señaló: "es verdad que me puse a hablar boberías hace dos años atrás y les fallé a mis fans".