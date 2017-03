Jesulín de Ubrique podría no ser el padre de Andrea Janeiro

El escritor Julián Fernández Cruz ha publicado una biografía no autorizada de Belén Esteban en la que deja caer una auténtica bomba: que la hija de la 'princesa del pueblo', Andrea Janeiro, no sería hija del torero Jesulín de Ubrique. «Andrea no es hija de Jesulín. Toda la familia lo sabe pero todos callan», afirma el escritor, según informa msn.com.

La información completa verá la luz coincidiendo con la mayoría de edad de la niña: «Será entonces cuando el torero, como ya avisó en su día, comience a contarle cosas», ha asegurado el escritor en El Español.

Pero no queda ahí la cosa, ya que Julián Fernández Cruz señala al presunto padre de Andrea: David Camacho. «Jugaba en el equipo de Carabanchel Alondras. Se presentará con sus abogados para pedir una demanda de paternidad. Lo tiene todo preparado», habría afirmado. «En realidad su embarazo no duró 8 meses como cuenta, sino 9, porque se quedó embarazada mientras Jesulín hacía las Américas. Los padres del torero siempre han querido que éste se hiciera las pruebas de paternidad» sentencia, echando más leña al fuego.

Además, el libro también asegura que Belén tiene una hermana por parte de padre nacida de una relación extramatrimonial.