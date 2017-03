Mercedes Milá a un científico: «Lo primero que te digo es que adelgaces porque estás gordo»

Mercedes Milá fue la principal protagonista del programa de Risto Mejide 'Chster in Love', emitido el domingo por la noche. La periodista acudía, en principio, para hacer un repaso de su vida televisiva y a sus últimos años como presentadora de Gran Hermano. Pero además quiso hablar de su implicación con el tema de la alimentación. Para apoyarlo en programa emitió un buen número de intervenciones de la periodista tratando este asunto.

El problema fue cuando Risto dio paso a un invitado para rebatir las teorías de Milá sobre la alimentación. "Me da igual", anticipó ella antes de saber de quién se trataba. "Ya, pero a mí no", respondió Risto.

El invitado era José Miguel Mulet, investigador y bioquímico, autor de publicaciones en El País Semanal y en el blog científico Naukas. Mulet le explicó a Milá basando en hechos científicos por qué no debería apoyar lo que dice el libro 'La enzima prodigiosa', de Hiromi Shinya ya que no existen ese tipo de enzimas. El científico explicó en el programa que las enzimas son proteínas por lo que son partidas y asimiladas. Además, Mulet, cargó directamente contra el libro que Milá había defendido allá por el año 2013: "Es difícil encontrar algo aprovechable, se hace eco de todos los mitos: que la leche es mala, que si clorar el agua es malo...", afirmó.

La primera respuesta de la presentadora fue: "Lo primero que te digo es que te leas el libro y adelgaces porque estás gordo". El científico, que no sabía por dónde le venían las leches, respondió "gracias, porque tengo espejo". Después de hablar de la cintura de Mulet y del peligro que tiene de sufrir alguna afección cardiovascular.

Milá le replicó que en su manera de explicarse habíado "dado a entender que soy una ignorante". Él solo le respondió que estaba hablando del libro. La periodista ni corta ni perezosa se acercó al científico para seguir hablando de la cintura y de su desayuno y acabar invitándole para que "aprenda a comer".

Mercedes Milá al científico:

"Su cintura no tiene salud".

"Usted come mal,seguro.¿Qué come?".



El Sr bioquímico @jmmulet ha estado BRUTAL. pic.twitter.com/DOyBh2zjFO