Inés Ballester saca a la luz el dinero que se llevó Alba Carrillo por su entrevista en 'Deluxe'

Alba Carrillo ha tenido en sus antiguas compañeras de 'Amigas y conocidas' unas duras críticas al desvelar Inés Ballester el dinero que se habría llevado la modelo por su entrevista del pasado viernes en 'Sálvame Deluxe', en la que cargó contra su ex, Feliciano López, según publica 'Ecoteuve'.

La presentadora del programa desveló la cantidad que se habría llevado Alba Carrillo por la entrevista: «A mí me dicen que 60.000 euros. Es mucho dinero», a lo que Isabel San Sebastián comentó: «Es un disparate de dinero... pero cuando hay un medio que te paga esa pasta es para que rasques en lo más morboso», y añadió: «Me dio pena su hijo, porque cuando tenga uso de razón va a ver a su madre haciendo un ridículo espantoso en televisión. Se va a sentir humillado por su madre».

Por su parte, otra de las colaboradoras del programa, Paloma Gómez Borrero, también lamentó la entrevista de Alba: «Se ha equivocado y se va a arrepentir de dar esa entrevista. Aunque le hayan pagado dinero, no creo que lo haya hecho por eso, porque entonces sería terrible. Creo que lo hace por rencor y por una necesidad de desahogarse. Me quedé muerta. Cuando superas los límites, no tienes límites», apuntó la periodista.