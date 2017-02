El motivo que llevó a Sergio Ayala a besar a Ivonne Reyes

Después de varias semanas de concurso, por fin llegó el primer beso de la quinta edición de 'Gran Hermano VIP'. Ivonne Reyes y Sergio Ayala han dado rienda suelta a su relación. Pero lo que no se pudo ver en la gala de ayer jueves es que, según el concejal, el primer beso se lo dio ella mientras dormía. Algo que a él le dio confianza para lanzarse, según recuerda Vertele!

«Creo que me ha dado un beso en la boca mientras dormía», le confesaba el concejal a Marco. Y al día siguiente, él le decía a Ivonne que había soñado con ella, «me dabas un beso», a lo que ella respondía, «y te gustaría?».

Para corresponderle, el joven le preparó una velada romántica el día de San Valentín con rosa y baile íntimo incluido. Fue en ese momento cuando se besaron, mientras ella no paraba de reírse. «Así se dan los besos, no se roban», le decía a la venezolana, que le contestaba: «Me rompiste los esquemas. En la vida, ni cuando estaba comprometida he hecho esto».

Más tarde, ya en el confesionario, Ivonne le decía al Súper: «Se nos fue la pinza. No pensaba que él iba a tener ese detalle de sorprenderme. Me dejé llevar y no sé si es correcto, pero la vida son dos días».