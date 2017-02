La cocinera vallisoletana Fátima no supera el casting final de 'Top Chef'

Fátima no competirá en 'Top Chef'. La propietaria de La Atrevida no verá cumplido su sueño y ha tenido que abandonar un concurso en el que solo había cabida para doce concursantes. Fátima no superó el casting final y fue eliminada. El que sí competirá por convertirse en 'Top Chef' será al restaurador peruano Víctor Gutiérrez, único con una estrella Michelin en Salamanca.

Alberto Chicote ya había avisado. La cuarta edición de 'Top Chef' no tenía nada que ver con las anteriores, empezando por el nivel de los catorce aspirantes a entrar en el popular concurso de Antena 3. Ayer, todos ellos afilaron sus cuchillos para demostrar sus habilidades culinarias y hacerse con una plaza de las doce plazas de este 'talent' de cocina.

Entre los aspirantes, Fátima. La propietaria del restaurante vallisoletano La Atrevida protagonizó un enfrentamiento con otra de las que optaban a entrar en el concurso, Rakel, quien, después de cometer un fallo a la hora de elaborar su plato, rompió a llorar. Como recoge la web de 'Abc', Fátima, tras escuchar la valoración negativa que el jurado hizo de su trabajo, aseguró: «¡Tranquilos, yo no voy a llorar!».

Este comentario encendió a Rakel, que no dudó en contestar: «No pasa nada por llorar. No se es más fuerte o mejor por no llorar». Fátima instó a su compañera a dar respuesta a su actitud tapándose cuando las lágrimas caían por su cara. La joven se limitó a decir que esa había sido su decisión y que nadie tenía por qué cuestionarla. En privado, Rakel explicó que no quería dar la sensación de ser una cocinera débil: «Si te muestras débil en un mundo de lobos te comen como un corderito».

Finalmente, a pesar de sus errores, Rakel recibió de manos de Alberto Chicote el último juego de cuchillos que distingue a los cocineros de 'Top Chef'. Fátima se convirtió en uno de los dos eliminados en el casting final.