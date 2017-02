Sergio Ayala le envía a Ivonne Reyes una romántica carta en San Valentín

Sergio Ayala se declaró, de una forma un tanto sorprendente, a su compañera en 'Gran Hermano VIP 5' Ivonne Reyes hace unos días y hoy, festividad de San Valentín, el concejal del PP en el Ayuntamiento de Medina del Campo ha dado un paso más, según publica Vertele!'.

Debido a la prueba semanal y durante la emisión del debate, los concursantes podían enviar cartas de amor a quienes quisiesen de la casa. Como era de esperar, Sergio dedicó unas bonitas palabras a su compañera venezolana. Eso sí, de forma, a priori, anónima, pero cuya letra rápidamente reconoció Ivonne, por lo que el político pasó a leerla él mismo: «Si tengo que mandar una carta de amor a alguien de esta casa no tengo que pensarlo mucho a estas alturas por lo que me pasa al verte» y continuó: «No sé qué me pasa al verte, al mirarte a los ojos, al acariciar tu piel. Sea lo que sea, es algo increíble, algo que no podría describir. Lo que pase dentro o fuera de esta casa será una historia que nunca se olvidará, una historia bonita, una historia sin final».

La destinataria de la carta dijo, sin mirar a la cara al concejal: «¡Qué calor, qué calor!», mientras sus compañeros exclamaron: «¡Qué bonito Ivonne!».