La polémica elección del representante de España para el Festival de Eurovisión llega al Congreso

La elección del representante de España para el próximo Festival de Eurovisión está dando muchos más titulares de los esperados y no precisamente relacionados con el aspecto artístico. La designación de Manel Navarro como ganador de 'Objetivo Eurovisión' y todo lo que rodeó su elección el pasado sábado ha llegado incluso al Congreso de los Diputados, donde el PSOE ha pedido explicaciones. Jorge Miguel Camacho Sánchez, diputado de los socialistas por Toledo, ha presentado un conjunto de preguntas relacionadas con «la situación originada para la elección del representante de España en el festival».

El político recoge cuestiones como «¿Quién o qué órgano de RTVE aprobó el sistema de elección?», «¿Qué valoración hace el Presidente de la Corporación de RTVE sobre los hechos acaecidos durante la gala?»o «¿Qué criterio se ha utilizado para seleccionar a los concursantes que participaron en la segunda fase?», entre otras.

Durante la tarde de ayer, 13 de febrero, el hashtag #ToñiPrietoDimisión ha sido Trending Topic en la red. Los usuarios han comentado en Twitter exigiendo la dimisión de la directora de entretenimiento de TVE.

Posibles acciones legales

Mirela Cabero fue la gran derrotada de 'Objetivo Eurovisión'. La joven parece que todavía no ha superado ese segundo puesto, pese a ser la favorita del público para acudir al Festival en Kiev. Además, no es la primera vez que se presenta a la preselección. En el año 1997 también quedó en segunda posición, aunque, según comenta su entorno, esta derrota duele más por las denuncias de fraude. «Lo está pasando muy mal, pero su familia y sus compañeros la estamos cuidando para que se sienta arropada», ha señalado su mánager Tomás Limeres a ABC.

Según su representante, los rumores de tongo se iniciaron nada más conocer las tres personas que formaban el jurado, y en especial al locutor de Los 40 Principales Xavi Martínez que había mostrado su preferencia por Manel Navarro tanto en su programa de radio como a través de diversos comentarios en redes sociales. Además, hay que añadir que Sony había apostado para que la canción de Manel sonara en la radio del grupo PRISA. «En cuanto supimos la composición del jurado, vimos que había un claro conflicto de intereses y así se lo hicimos saber a Toñi Prieto. Amenazamos, incluso, con retirar nuestra candidatura», explica Limeres. Según él, Toñi Prieto respondió a sus quejas de una manera poco adecuada. «¿Dónde está el problema? Os quejáis por todo siempre», fue su contestación a la vez que garantizó que Xavi Martínez iba a actuar con «total profesionalidad» en su tarea como miembro del jurado. «Yo ya les dije 24 horas antes que la gala iba a quedar señalada. Nosotros no estábamos en contra de que un locutor de Los 40 Principales formara parte del grupo de expertos, lo que no veíamos correcto es que se hubiera designado a Xavi. Pero no había voluntad de cambiar nada. Era evidente», señalaba Limeres que añadía: «Estaba claro que ahí había algo. Hubo una gran disparidad entre lo que votó el público y lo que decidió el jurado. Para decidir los puntos hay que tener una visión global, y no me explico por qué hay esa diferencia de valoraciones entre unos y otros».

Por el momento, Limeres admite que no les queda más remedio que «acatar el resultado», pero no descarta emprender «otras acciones».