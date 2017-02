Ana Rosa Quintana insiste en que Belén Esteban nunca le ha pedido dinero

La batalla que está manteniendo Belén Esteban con Toño Sanchís puede acabar metiendo a terceras personas en un lío. El hecho de que el exmánager de la tertuliana trabaje en calidad de colaborador en 'El programa de Ana Rosa' hace que estén más implicados entre los problemas de esta pareja de personajes. Además, la circunstancia de que Belén estuviera trabajando en este programa durante mucho tiempo, ha provocado que Ana Rosa esté involucrada en el asunto.

La 'princesa del pueblo' decía en 'Sálvame': «Que le pregunten a Ana Rosa Quintana si a mí alguna vez me han embargado mi nómina. Siento meterte Ana, pero he trabajado contigo 9 años; que le pregunten si yo le he pedido dinero prestado», y añadía: «Solamente me han embargado una vez mi nómina, te voy a decir cuando, el mes pasado».

Ana Rosa no se ha demorado en contestarla y lo ha hecho diciendo: «A mí, personalmente, pedirme dinero nunca me ha pedido dinero Belén Esteban, esto lo puedo decir», aunque añadía: «Respecto a la empresa, primero no me consta, no lo sé, y hay unos económicos financieros que lo llevan. Pero si me constara, aunque lo supiera, yo no voy a contar nada de mi empresa, no de mi empresa, sino de las personas que trabajan en la empresa».

La presentadora tranquilizó a las personas que trabajan en su empresa: «Todos podéis estar tranquilos que ni de lo que pagan o no pagan ni de lo que me cuentan, ni en mi despacho, ni en maquillaje; o que alguien diga si yo alguna vez he contado algo de lo que me ha dicho cualquiera de vosotros o Belén», y concluía diciendo: «Así que Belén, tú estate tranquila pero entenderás que hay algo que se llama protección de datos».