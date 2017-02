Jim Parsons fue rechazado para interpretar el papel de Barney en 'Cómo conocí a vuestra madre'

Jim Parsons, de 'Big Bang Theory', fue uno de los invitados del programa de James Corden al que acudió para responder a las locas teorías de los fans de la serie que protagoniza. Una de ellas era si Sheldon Cooper es el Barney Stinson de una dimensión opuesta. Parsons desmintió, rotundamente, esa teoría, aunque añadió una anécdota desconocida por todos y es que Jim Parsons se había presentado al casting para ser Barney Stinson en 'Cómo conocí a vuestra madre'. «Lo más curioso es que me presenté al casting para interpretar a Barney y me sentí muy mal y extraño haciéndolo, casi salgo corriendo y gritando de la habitación después de hacerlo. En plan: 'Hice esto y no sé por qué'», comenta Parsons. «Aunque ellos volvieron a llamarme como si estuviesen interesados. Al final no lo estaban suficiente, porque la persona indicada obtuvo el papel: Neil Patrick Harris».

Respecto a la teoría fan, Jim Parsons no la desecha por completa y, además, añade que es interesante «tener esta conexión con el papel y el hecho de que tengas esta teoría, aunque sea falsa, me da que pensar. Quizás todo este tiempo y debajo de este personaje (Sheldon), he estado interpretando a un mujeriego y transmitiendo esas vibraciones», comentaba el actor.

A pesar de que la continuidad de 'Big Bang Theory' no está clara, lo que sí está en marcha es el 'spin off ' que se centrará en la vida de Sheldon Cooper con 12 años. La ficción contará los primeros años de la vida de Sheldon; explorará sus relaciones familiares y cómo su casi sobrenatural inteligencia choca con la de sus parientes, que gozan de un coeficiente intelectual menor.