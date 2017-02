Ana Obregón, invitada de 'First Dates' en la Noche de San ValenVIP

Se acerca una de la noches más románticas del año y 'First Dates' no podía dejarla escapar. Tal es el número de invitados que acudirán al programa, que al maître del restaurante no le ha quedado otra que ampliar la festividad de San Valentín para celebrar durante siete días la Primera Semana del Amor.

A partir del 13 de febrero, 'First Dates' será una fiesta permanente. Junto a Carlos Sobera y sus fieles camareros, se sumarán conocidos presentadores de Mediaset como Sandra Barneda, de 'GH VIP: El debate' que intentará que salga adelante el encuentro entre Kike y Sandra; Emma García, de 'Mujeres y hombres y viceversa', que intervendrá en la cita de Natalia y Maya; Luján Argüelles, de '¿Quién quiere casarse con mi hijo?'que trabajará para que la cita de Esperanza y José Miguel acabe bien; Mónica Martínez, de 'Adán y Eva', pondrá todos los medios para que llegue a buen puerto el encuentro en Dorothy y Jesús Javier; Carlos Lozano, de 'Granjero Busca Esposa', ayudará a su tocayo a conquistar a Nagoré; Jesús Calleja, de 'Volando Voy', ayudará a Menglu Chen y a Juan, en una cita de alturas, y el dúo Dani Martínez y Florentino Fernández asesorará a Obregón en su cita.

Además de estos hombres y mujeres de la casa, también acudirán a la 'Noche de San ValenVIP' rostros famosos como Ana Obregón, Malena Gracia, Karina, Victor Sandoval y Charo Reina.