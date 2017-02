Messi compra la casa de su vecino para que no le moleste

Messi ha hecho gala de su poderío económico y ha enviado a su vecino lejos de su casa para que no vuelva a molestarle. Se conoce que los ruidos que salían de la finca que está al lado de la casa del futbolista argentino, en Las Heras de Castelldefels, cerca de Barcelona, no era del agrado del jugador. Así que no hay mejor fórmula para deshacerse de él que comprarle la casa. Eso es exactamente lo que ha hecho Messi para poder disfrutar del silencio junto con su familia. Dinero por silencio.

Su compañero de equipo, el croata Rakitic, que también vive en la misma urbanización, fue el que contó esta historia en una entrevista para la publicación de su país 'Novi List'. «Con los vecinos no he tenido ningún problema. No como Messi. Tuvo que comprarle su casa a los vecinos porque eran ruidosos y así poder estar solo».

Leo Messi, su pareja Antonella y sus dos hijos, Thiago, de cuatro años, y Mateo, de uno, viven ahora mucho más relajados en su enorme casoplón que a punto estuvieron de abandonar para huir de los ruidos de su molesto vecino. Pero teniendo una cuenta corriente como la de Messi es más fácil comprarle la casa, por mucho que pida, que organizar una interminable mudanza. De esta manera, la familia del astro argentino podrá seguir disfrutando de unas inmejorables vistas al mar y a la montaña, además del confort de la urbanización de lujo y todos los servicios que dan caché al lugar. Lo que se desconoce es la cantidad que ha tenido que pagar, pero teniendo en cuenta que su casa está valorada en cuatro millones de euros, nos podemos hacer una idea. En cualquier caso, un sueldo anual que roza los 40 millones de euros, sin contar los ingresos que se lleva fuera del campo y que rondarían los 30, sirve para pagar esta casa y algún capricho más.