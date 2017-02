María Teresa Campos regresa a 'Sálvame'

María Teresa Campos se ha vuelto a sentar en la silla que le tenía reservada 'Sálvame'. La última vez que la pudimos ver en el plató de Telecinco fue el 26 de diciembre de 2017 y regresó con su reality 'Las Campos'. Desde que salieran, los rumores sobre las razones de su marcha no han cesado. En un principio, se apuntaba a que el tono usado en el reality le había molestado. Pero, lo cierto es que la presentadora de '¡Qué tiempo tan feliz!' ha regresado al programa, comandando su renovada sección 'La defensora de la audiencia', después de sufrir una mala racha por su estado de salud. «He pasado una temporada mala. Me hicieron todo tipo de pruebas pero me seguía mareando», añade.

Con estas disculpas quedan despejadas todas las dudas sobre un posible enfrentamiento con La Fábrica de la Tele por la emisión del último capítulo de 'La Campos', en el que se muestra la relación entre la sevillana y su novio Bigote Arrocet. Otra razón que se barajó fue que no era la única candidata disponible para la sección de 'Sálvame'. Se llegó a hablar para este puesto de su hija Terelu y de Mercedes Milá.