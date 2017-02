Se filtra el argumento de la segunda parte de 'Stranger Things'

El 31 de octubre de 2017, según se dio a conocer en la pasada final de la Super Bowl, regresará a la pequeña pantalla una nueva temporada de 'Stranger Things'.

La revista 'Entertainment Weekly' ha querido entrevistar a los cinco niños protagonistas de la ficción. Dustin, Lucas, Mike, Will y Once posan ante la cámara en una portada en la que se revela el nuevo peinado de Millie Bobby Brown y en la que se anuncian las primeras fotos de la serie. «¿Quién vuelve? ¿Quiénes llegan? ¿Y quién se está comiendo esos eggos [waffles] en el bosque?», dice el texto que acompaña la imagen. En páginas interiores se dan las respuestas a estas preguntas, además de ofrecer muchos spoilers para aquellos que no hayan acabado de ver la primera temporada.

La nueva campaña comenzará en la Noche de Halloween, de ahí que los protagonistas aparezcan disfrazados como los personajes de la película 'Los Cazafantasmas', en el avance emitido durante la Super Bowl.

Gracias a esta entrevista, sabemos que Will sigue teniendo visiones. «Parece que siguen viendo cosas del Upside Down (la otra dimensión), la pregunta es si son reales o no», explica en el reportaje el cocreador Matt Duffer. «Puede ser una especie de desorden postraumático».

También sabemos que Joyce trata de llevar la normalidad a sus dos hijos, Willl y Jonathan, y empieza una relación con un excompañero del colegio, Bob. Por su parte, los hermanos Nancy y Mike siguen perplejos por la desaparición de sus dos amigos: Bárbara y Once.

A la historia habrá que sumar dos nuevos personajes: los hermanos, Max y Billy, que llegan a Hawkins. Max se hará amiga de la pandilla de niños e incluso despertará interés en Lucas y Dustin. Mientras, Billy parece que se colocará en el lado contrario.