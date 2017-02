Espectacular cambio de imagen de Leticia Sabater

Leticia Sabater ha acudido esta mañana al programa 'Cámbiame' con el objeto de que los estilistas cambiaran por completo su estilo y, realmente, lo han conseguido. La encargada de la 'transformación' ha sido Natalia Ferviú, que ha realizado una de las transformaciones más drásticas que se han podido ver en el programa. Leticia abandonó el rubio para pasar a ser morena. La presentadora calificó a Natalia de «encantadora», según unas declaraciones realizadas a Formulatv.com, «fue un look que me encantó para ir a una boda, o a un evento al que tenga que ir elegante, pero no es un 'look' que me sirva para los escenarios. Mi 'look' está más cerca de Lady Gaga, Beyoncé o Madonna, que de una cantante elegante, yo quiero ser diferente, como ellas. Sorprender con mi vestuario, mi 'look', por ser diferente no por ser elegante. Eso sí, este 'look' le hubiese encantado a mi madre si siguiese viva».

El momento más emocionante del programa llegó cuando Pelayo contó una anécdota de la protagonista del programa. Con siete años, ella le subió al escenario y se quedó prendado de ella. A partir de desvelar la anécdota, se produjo un 'tonteo' entre ellos, en el que Leticia volvió a demostrar que domina los escenarios, abalanzándose sobre él y dándole un morreo. «Le comí la boca, que vergüenza, no sabía que era gay, lo debió pasar fatal», comenta Sabater.