Chabelita, ausente en el cumpleaños de su hermano Kiko

Kiko Rivera ha celebrado su 33 cumpleaños en la casa de su madre en la capital, de la que ella solamente sale para ensayar. A lo largo del día, todos los familiares del Dj fueron llegando a la casa. La gran ausente, una vez más, fue su hermana Isa, que prefirió no acudir a la casa de su madre, posiblemente para evitar encontrarse con su tío Agustín Pantoja. Quien si estuvo en la celebración fue su hijo Alberto, que fue llevado por Dulce a la fiesta.

A pesar de estar ausente, Chabelita tiró de redes sociales para felicitar a su hermano: «Ese que me escucha cuando estoy mal, cuando estoy bien, con mis locuras y con mis historias..., y me lo hace ver todo simple y sencillo. Gracias por ser tú!! No soy de escribir textos, más bien soy de pocas palabras pero tal día como hoy tenía que hacerte una mención. Te quiero muchísimo y espero que me sigas protegiendo como lo haces, porque aunque ya sea mayor, todavía necesito de ti. Felicidades al mejor hermano del mundo».