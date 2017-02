Cárdenas, uno de los elegidos para seleccionar al representante de España en Eurovisión

Mañana sábado podremos ver en Televisión Española el programa 'Objetivo Eurovisión' del que saldrá el representante español en el festival. Entre los miembros del jurado se encuentra Javier Cárdenas, cuya designación no ha gustado nada a los eurofans.

Según ha publicado Yotele, Javier Cárdenas será uno de los 'expertos' que darán su voto para elegir al artista que viajará en mayo a Kiev (Ucrania). En este jurado también se encuentran los locutores Xavi Martínez y Virginia Díaz.

El primero en participar será Manel Navarro con su canción 'Do it for your lover'. Continuará el programa con LeKlein, con 'Ouch!'; Paula Rojo, con 'Lo que nunca fue'; Mario Jefferson y 'Spin my head'; Maika con 'Momento crítico' y Mirela con la canción 'Contigo', que cerrará el bloque de actuaciones de los candidatos. Una vez que hayan pasado todos por el escenario comenzarán las votaciones.

'Objetivo Eurovisión' estará presentado por Jaime Cantizano y contará también con una serie de importantes invitados muy relacionados con el festival, como Barei, participante del año pasado del certamen; David Civera, en 2001, y Karina (1971). Tampoco se perderán la cita Roko y Edu Soto, que protagonizarán un medley eurovisivo, y el coro Black Light Gospel.

La decisión final para saber quien será nuestro representante en Eurovisión estará repartida al 50% entre el jurado y el público, que votará mediante sms, la app de Eurovisión de RTVE y también con llamadas telefónicas.