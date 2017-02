Toño Sanchís no se cree que Belén Esteban esté arruinada

Está claro que Belén Esteban no quiere o no puede vivir rodeada de paz y tranquilidad. Desde que saliera a la luz el supuesto fraude de Toño Sanchís, la vida de la de Paracuellos no deja de estar relacionada con rumores y constantes polémicas.

Esta semana, en la portada de la revista 'Lecturas' podíamos leer que estaba pasando por un dura situación económica. «He perdido todos mis ahorros, lo estoy pasando muy mal. Necesito pagar a Hacienda una deuda importante. Durante mucho tiempo no he controlado mis deudas. Estaba todo mal organizado y, hasta que mis nuevos gestores lo han ordenado todo, he tenido que desembolsar unas cantidades muy fuertes, estoy sin capital», confesaba Belén a Mila Ximénez en una entrevista publicada en la citada revista, donde también añadía: «Me ha dolido mucho que alguna gente que esperaba que me ayudara no lo haya hecho. Aunque no hubiera aceptado dinero porque soy muy orgullosa, siempre se me ha dado mejor dejar dinero que pedirlo prestado».

En la entrevista también habla de cómo va su relación con Toño Sanchís y el estado del proceso judicial por una supuesta estafa. «Si pierdo el juicio contra Toño no me iría de España, pero de la televisión sí. Mi dignidad vale más que todo el dinero del mundo. Sentiría vergüenza. Si me muriera, Toño lo celebraría, soy un obstáculo en su vida». También tuvo algunas palabras sobre el matrimonio de su exrepresentante: «Si contara lo que sé, su matrimonio se iría al garete. Voy a esperar, su relación llegará hasta el juicio. Toño no irá a la cárcel, por eso elegiría siempre cobrar el dinero a verle entre rejas. Me da asco, no le reconozco. Conmigo nunca fue así, le veo tan prepotente... Le ha podido la avaricia».

La respuesta de Sanchís

Toño Sanchís no ha tardado demasiado en responder a los comentarios de Belén Esteban en 'Lecturas'. El exconcursante de 'GH VIP 5' aprovechó su presencia en 'El programa de Ana Rosa', tal y como recoge ABC, para decir: «Belén pertenece al 10% de las personas que ganan más de un millón de euros en España. Que no se haga la víctima porque gana muchísimo dinero. Es una vergüenza lo que está haciendo». Además, la acusó de «no haber gestionado bien el dinero que ha ganado y de no haber querido pagar a Hacienda nunca. Sólo en 2016 ha hecho 9 ‘Sálvame Deluxe’, ha facturado más de medio millón de euros sin tener en cuenta su sueldo, ni otras entrevistas ni el 30% de mi comisión».