Rafa Mora no soporta a sus compañeros de 'Sálvame'

Rafa Mora es uno de los últimos nombres que se ha incorporado al equipo de colaboradores de 'Sálvame Diario', pero no ha perdido el tiempo para poner a todos y cada uno de sus compañeros de vuelta y media en el programa 'Cazamariposas', de Divinity, donde le han preguntado por su nueva etapa en Telecinco: «Me va muy bien, estoy muy contento, muy orgulloso de que me hayan dado esta oportunidad, ojalá todo vaya bien y me renueven. De momento, me encuentro cómodo».

Sobre la relación que mantiene con sus compañeros, al principio no ha querido dar demasiados detalles, aunque al final se ha mojado: «Cada uno somos personajes muy distintos, cada uno tenemos nuestra forma de ser, y un poco de crispación sí que hay, pero como en todos los trabajos al final».

Mora ha puesto de manifiesto la gran competencia que existe en el mundo de la televisión y, sobre todo, cuando muchos buscan el protagonismo: «Hay muchos culos para pocas sillas, todos queremos nuestro momento, todos queremos trabajar. Hay buen rollo y un poco de competitividad».

En cuanto a los conflictos que existen en el programa, ha señalado: «Hay conflictos cruzados, yo con Terelu, pues si me la tengo que cruzar y la tengo que saludar, la saludo con educación y ella a mí, pero que no hacemos por encontrarnos. Con Lydia, pues tampoco tengo ningún tipo de feeling, y ahora se ha unido Chelo a la causa, porque claro, como soy el becario y hablo más que ella... Ahora está indignadísima».