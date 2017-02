Melani Olivares pone al descubierto los misteriosos robos de 'Aída'

Melani Olivares fue invitada por el programa de Televisión Española 'Hora punta', donde se sometió a una curiosa entrevista que tuvo la particularidad de que, mientras charlaban, le iban pintando en su barriga de embarazada, según recoge el diario Sur.

Melani y Javier Cárdenas, entre otros temas, recordaron el robo de 30.000 euros en joyas que se produjo durante la ceremonia de los Goya 2017. El presentador le preguntó a la actriz si alguna vez le habían robado en alguna obra, serie o película en la que hubiera participado y su respuesta tuvo la capacidad de sorprender a todos: «Sí, en platós. La tarjeta de crédito, que no había gran cosa, pero oye...». Y prosiguió: «Hay veces que hay como oleadas de robos en los platós. No sé por qué. En 'Aída', por ejemplo, hubo una temporada donde había muchos robos. Nosotros nos cambiábamos todos juntos en un camerino y ahí entraba todo el mundo». También le preguntaron sobre la supuesta vergüenza que pasaría si pillasen al ladrón robando en su trabajo y Olivares contó: «A mí me gusta robar pero en sitios donde son ricos. Soy Robin Hood. Es verdad».