Luis Miguel y Alejandro Fernández, enemigos

Luis Miguel y Alejandro Fernández ya no son amigos como lo demuestra la suspensión de la gira con la que iban a recorrer Latinoamérica y Estados Unidos. En el caso de que se hubiera realizado, habría supuesto el primero para Luis Miguel tras su retirada y el primero para Alejandro tras su nuevo disco.

A pesar de las buenas expectativas generadas con esta gira, Alejandro ha decidido terminar con este proyecto. Así lo anunciaba el hijo del cantante de rancheras Vicente Fernández: «Después de año y medio de grandes esfuerzos por parte mía y de mi equipo de trabajo por darle a nuestro público una gran gira, lamentablemente no pudimos llegar a ningún acuerdo. Me hubiera gustado mucho complacer con este proyecto a todo mi público que siempre me ha apoyado y razón por la cual podemos tener esta carrera. Siempre he tenido un gran compromiso con mi gente, pero las cosas no sucedieron como queríamos...».

Los representantes de Alejandro han señalado la falta de compromiso y los continuos retrasos de Luis Miguel como detonantes para romper con la gira. El conocido como 'El sol de México' lleva retirado de los escenarios desde diciembre de 2015, cuando anunció que, debido a un problema de salud, no podía continuar con la gira que había iniciado en Miami.

Recientemente, en las redes sociales el cantante compartía un vídeo que resumía sus 35 años de trayectoria profesional con imágenes de sus conciertos más destacados.

Por su parte, Alejandro estaba muy cerca de lanzar su nuevo disco, 'Rompiendo Fronteras', con el que ya saborea los éxitos de su primer single, 'Quiero que vuelvas', y su última novedad, 'Sé Que Te Duele', un dueto con la banda Morat.