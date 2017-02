Leticia Sabater quiere cambiar de imagen

Leticia Sabater no ha tenido ningún inconveniente en acudir al programa 'Cámbiame' para ofrecer un nuevo look. Conocida por su larga melena rubia y con un vestuario en el que predominan los escotes pronunciados y los looks juveniles, la presentadora visitará mañana el programa para cambiar de estilo y poner fin, de esa manera, a las presiones de su familia y de sus seguidores más tradicionales que insisten en que abandone ya esa pose.

Sabater seguirá mañana los consejos de los tres estilistas del programa, Cristina, Pelayo y Natalia que intentarán actualizar su imagen.

Durante el programa, Leticia hará un repaso de su trayectoria artística y, también explicará que sufrió acoso escolar, una situación que añadido a sus complejos e inseguridades tuvieron influyeron enormemente en su evolución personal.