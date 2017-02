Kourtney Kardashian no quiere casarse con Scott Disick

Kourtney Kardashian fue tajante a la última propuesta de matrimonio de su expareja Scott Disick. Según ha publicado 'US Weekly', la celebridad habría contestado con un 'no' rotundo a las intenciones del padre de sus hijos de contraer matrimonio. No olvidemos que la propuesta se llevó a cabo delante de las cámaras en el reality que protagoniza en la cadena 'E!' , aunque sin anillo, y que se llevó a cabo en la vacacaciones familiares en Guanacaste (Costa Rica).

«Scott estaba avergonzado, molesto y enojado. Kourtney ya no está con él», dijo una fuente a un medio. En este momento, el joven invitó a una chica para estar junto a él y se produjo una enorme pelea con Kim Kardashian, según recuerda el portal 'Chance'. «Kourtney no está contenta con Scott desde hace semanas... Ella le permitió ir a Costa Rica un par de días para que se divirtiera con los niños. Estar de fiesta con otras chicas no es exactamente el mejor comportamiento cuando eres papá», dijo otro informador a 'People'.

La fallida petición de mano del neoyorkino la podríamos ver en los nuevos episodios del reality 'Keeping Up With The Kardashian'.