Isabel Gemio le lanza un 'recadito' a Concha Velasco

'Sorpresa, sorpresa' ha sido uno de los programas míticos de Antena 3, además de ser el que marcaría la carrera de Isabel Gemio, que presentó el programa durante tres de los cuatro años que duró la primera etapa. No obstante, sus recuerdos son agridulces, incluida su sucesora, Concha Velasco, a quien reprocha su actitud cuando la reveló en el plató, según recuerda el Diario Sur.

Gemio acudió ayer al programa de Javier Cárdenas 'Hora Punta' donde contó cómo fue su salida del programa: «Me quedé embarazada, tenía contrato con Antena 3 y me llamaron desde la cadena preguntándome si continuaría con 'Sorpresa, sorpresa'. Dije que sí, que iría con la barriga y cuando naciera me incorporaría a los cuatro días. Me hicieron esa pregunta pero en el fondo no estaban por la labor, yo creo que ya tenían decidida la sustitución», y añadió: «A las mujeres nos pasan estas cosas. No fue un despido en realidad, porque luego se acababa mi contrato, pero fue la excusa. Son otros jefes que ya no están, pero fue un momento muy triste para mí. Era un programa maravilloso».

A Isabel Gemio no le gustó que Concha Velasco, su sucesora, no la nombrase en antena cuando cogió el testigo: «Con todo mi cariño hacia Concha Velasco, que yo sí que la nombré cuando hice una gala. Esta profesión es así, pero creo que no fue culpa suya. Si yo empiezo un programa y sustituyo a un compañero te puedo asegurar que no empiezo sin mandarle un saludo a ese compañero o compañera. Se me ignoró por completo. A mí no hay director en el mundo que me impida el decir algo que yo sienta que tengo que hacer por un compañero».