Bea, ganadora de 'Gran Hermano 17', podría estar embarazada

Rodrigo y Bea han logrado consolidar esa relación que comenzó cuando ambos participaban el 'Gran Hermano 17' y, según muestran las redes sociales, parece que están más enamorados que nunca. En su última imagen publicada se les puede ver dando un paseo en barco, aunque no es precisamente ese detalle lo que más ha llamado la atención de la instantánea, sino una incipiente barriguita de la ganadora de 'GH 17', que está dando mucho de que hablar. Hay quien habla de embarazo y más desde que Rodri publicara después en sus perfiles de Twitter e Instagram: «Que será?...». También hay quien ha querido ir un poco más allá y le ha llamado gorda a la valenciana, recuerda El Comercio.

Al ver la polémica que se había generado, Bea ha tratado de obviar los rumores de embarazo, a la vez que ha defendido su peso: «Si tener carne es estar gorda, ¡VIVA LAS GORDAS Y YO LA PRIMERA! #NOIMPORTATUPESOIMPORTAELTAMAÑODETUCORAZON. COME CANTA RÍE Y NO LLORES COMETE TODOS LOS BOMBONES. Para toda esa gente que se mete con gente que tiene problemas de peso, enfermedades o no se siente bien con ellas mismas. UnBesitoMUYGORDO».