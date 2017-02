Adriana Abenia, una fiel seguidora de la saga '50 sombras de Grey'

Adriana Abenia no ha querido perderse el preestreno en Madrid de 'Cincuenta sombras más oscuras', un evento al que acudieron los protagonistas de la cinta: Dakota Johnson y Jamie Dornan.

El portal 'Chance' aprovechó el momento para hacerle algunas preguntas a la presentadora de 'Hazte un selfie', programa de Cuatro retirado de la parrilla televisiva hace unas semanas. Sobre la retirada del programa, Abenia ha señalado que ha sido una pena. «Sabes lo que pasa, que meter un programa en un cajón es triste, sobre todo cuando el equipo es maravilloso y nos hemos dejado la piel sin excepción. Yo, el último día, no pude reprimir las lágrimas y creo que hay que enlazar aventuras en televisión y que somos como nómadas, que vamos dejando familias, vamos creando otras y de todo se aprende e intento disfrutar de todo lo que hago».

Sobre su futuro televisivo, señala que tiene algunas cositas en mente, «lo que pasa es que no hay nada firmado y en esto sí que no quiero lanzarme a la piscina porque puede pasar de todo, hasta el último día».

Acerca de la posibilidad de tener un niño, Abenia aclara que «cuando una pareja se casa parece que tiene la obligación de tener bebés y yo le estoy cogiendo animadversión a todo esto. Tantas veces me lo preguntan, no solo los medios, mis padres, toda la familia, los amigos íntimos que digo: 'Me voy a ligar las trompas'. Estoy en un época que es muy difícil prescindir de algunas parcelas que son mías, estoy más celosa que nunca de mi intimidad y no me apetece. Nunca se sabe, digo: 'Como ahora me quede embarazada me tengo que ir del país».

Adriana no terminó la entrevista sin hablar antes de la saga de la película que había acudido a ver y cuya primera entrega le defraudó al no ver demasiada química entre los protagonistas, a diferencia de los libros que ya se ha leído. «Yo creo que dejar volar la imaginación es mucho más grande que quizás las imágenes que te pueda mostrar una película, pero le estoy dando un voto de confianza y a ver lo que pasa con Anastasia y Grey».