Toño Sanchís acusa a Belén Esteban de no haber querido pagar nunca a Hacienda

Toño Sanchís ha querido echar más leña al fuego sobre los supuestos problemas económicos que parece tener Belén Esteban y que salieron a la luz en la entrevista que Mila Ximénez le hizo a la colaboradora de 'Sálvame', realmente agobiada ya que su deuda con la Agencia Tributaria empieza a ser considerable-

Toño Sanchís ha asegurado que el problema es que la de Paracuellos «no ha querido pagar nunca a Hacienda», por lo que se le ha generado una grandísima deuda que le tiene muy agobiada; incluso ha confesado que Mila Ximénez y Carlota Corredera le han ofrecido ayuda económica. «Solamente en 2016 ha hecho nueve 'Sálvame Deluxe', más entrevistas, más tal... Esta señora solo con eso ha facturado más de medio millón de euros más, añade a esto, su sueldo. Y sin el 30% que yo le cobraba. Es decir, esta señora, pertenece al 10% de la gente que gana más de un millón de euros al año de este país. Da pena que con el sueldo de esta señora por una entrevista puedan comer 25 familias».

El representante añade que el problema que tiene Belén, tal y como recoge Bekia, se debe a que nunca quiso pagar a Hacienda, lo que le ha generado una enorme deuda: «Su antiguo gestor me quería demandar porque decía que le había hecho una mala gestión. ¿Qué mala gestión? Tiene que pagar usted el impuesto de sociedad, el IRPF, el IVA,... ¿no pretenderás que vaya a pagarlo? Cuando me da toda la documentación, me da una bolsa así de grande. Cuando tú no pagas, esto viene con recargo, con recargo, con recargo,... Esta señora no ha querido pagar a Hacienda nunca. Y si tú ganas un montón de dinero, tienes que pagar el 51% te guste o no. No te victimices. Y ese marrón de Hacienda no me lo voy a comer yo».