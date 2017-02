Se pospone el juicio de José Fernando por ausentarse Michu

José Fernando Ortega salía esta mañana de los juzgados de Jerez de la Frontera, a los que ha tenido que acudir después de haber cometido el delito de desacato a la autoridad y por incumplir la orden de alejamiento que tenía hacia Michu.

«Está todo bien, ha sido solo un fallo», ha comentado el hijo de José Ortega Cano para el portal 'Chance'. El joven no ha dado muchos más detalles de lo sucedido en el interior de los juzgados. Simplemente ha aclarado que al no acudir Michu, la vista ha sido de lo más rápida: «María no ha venido, ahora hay que esperar para quitar la orden de alejamiento. Mi familia no ha venido porque tenía otras cosas que hacer».

José Fernando salía solo de los juzgados, muy agradecido a los medios de comunicación. Ahora sale en libertad, pero habrá que esperar a la próxima vista para saber si le van a retirar la orden de alojamiento o no.