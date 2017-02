Pelayo descubre que el hombre casado del que estuvo enamorada Fuen fue Simón Pacheco

La reconstrucción de la escuela hospicio de Go Cong se convierte en el primer proyecto de la Fundación Novoa. Esteban no puede disimular sus sentimientos hacia Rosalía, que no le da pie a confusiones. Ana María se reconcilia con Alonso, que empieza a recibir llamadas de los donantes para la causa juancarlista que están siendo investigados por Hacienda y se enfrenta a Quintero, culpándolo de la filtración de información por el robo del cuaderno.

Jaime aprueba un examen final y, tras una conversación de su madre, agradece a Nuria su ayuda pero decide celebrarlo con Henar. Félix desilusionado al ver que lo han quitado del anuncio promocional de la fábrica y sale Alonso en su lugar.

Pelayo descubre quién era el hombre casado del que estuvo enamorado Fuen: Simón Pacheco, el padre de Henar. Benigna oye parte de la confesión de Fuen.

Sophie ha revolucionado las hormonas de Bruno. Tras apaciguar la inquietud de Alba, Sophie consigue que vuelva a besarla. Marcelino se impone y María le confiese la verdadera situación de Manolita. Reciben una llamada de Miguel: Manolita ha dado a luz una niña.