Nuevo cabreo de Cayetano Martínez de Irujo con la prensa

Enésimo enfado de Cayetano Martínez de Irujo con la prensa. En esta ocasión, ha sido durante la presentación de un nuevo producto gastronómico de la marca de la Casa de Alba en el espacio Gourmet Experience de El Corte Inglés, según publica el portal Bekia.

Cayetano ha presentado un aceite de la variedad picual, que se une a otras elaboraciones de la misma marca, como sus turrones, pasta, galletas, carne de vacuno o su cerveza artesanal.

La presentación transcurría bajo la más absoluta normalidad, pero a poco a poco la cosa se fue torciendo después de que el anfitrión no se entendiera con los medios por una serie de preguntas formuladas. En principio, no ha querido hablar de su vida amorosa y de su relación con Bárbara Mirjan: «Mi vida sentimental ya ha dado mucho de sí. No quiero hablar nunca más». Minutos después, no ha tenido ningún problema en acercarse a la prensa para presentar su nuevo producto.

Respecto a su estado de salud, señala que «tras casi un año sin montar a caballo, me di cuenta de que hay una vida debajo de él». Superada esa dura etapa, se siente con más ganas que nunca.

Durante la presentación, también ha salido el tema de su excuñado el torero Fran Rivera y su incorporación al programa 'Espejo público' en el que él también participa como colaborador. Según algunos medios, Cayetano habría vetado a Rivera ya que su relación no es buena, aunque el jinete ha respondido: «Ni me afecta ni me concierne que Francisco Rivera esté en el mismo programa que yo».