Belén Esteban disgustada con Jorge Javier Vázquez

Belén Esteban ha abandonado el plató de 'Sálvame' después de que Jorge Javier Vázquez sugiriera que, tal y como aseguró Laura Fa, la colaboradora del programa se sentía celosa de la relación mantenida por mensajes entre Jorge Javier e Isabel Pantoja: «Eso ya es un problema de celos, entonces», ha comentado.

Jorge Javier Vázquez estalló contra la tonadillera, después de la entrevista de ésta con Pablo Motos en 'El Hormiguero', asegurando sentirse «humillado», según recoge el portal 'Vertele!' Entre otras muchas cosas dijo: «Vengo de trabajar, usted de la cárcel», «Prefiero estar en la mierda que a su lado» o «Me utilizó para entrar en Mediaset y luego me mandó a la mierd...».

Tras esas palabras, Belén Esteban quiso dar su opinión: «Desde mi casa sentada en mi sillón, me parecieron bien algunas cosas que dijiste que llevabas razón, pero vi el tono, para mi gusto, desproporcionado. Es que yo nunca te he visto así Jorge». Un comentario que tenía respuesta por parte de Vázquez: «Y esto me lo dices tú que eres una persona tremendamente visceral y que si hacemos un repaso a tus intervenciones cuando te tocan el terreno de la emociones... Por eso, entiende que cuando es algo profesional lo puedes controlar más, pero cuando es emocional que te sientes agredido».