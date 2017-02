Bárbara, de 'Gran Hermano 17', le envía un recadito a Mercedes Milá

'Gran Hermano 17' sigue danto mucho de que hablar. El abandono de la casa por parte de Bárbara, provocado por el delicado estado de salud de su padre que acabó falleciendo, sigue siendo tema de conversación, según publica El Ideal.

En su momento, Bárbara comentó en 'GH: El Debate': «Hubiera preferido no saberlo y cumplir el sueño de mi padre. Mi familia no había dado el consentimiento para que me lo dijerais», reprochó al equipo del programa de Telecinco.

La semana pasada, Mercedes Milá fue entrevistada en el programa 'Lo que surja' de la cadena Esplugues TV, donde dijo que Bárbara no le gustaba «en absoluto por lo que hizo con mi equipo». «Cuando una concursante de 'Gran Hermano' recibe la noticia de que su padre está en la UCI y El Súper le da la oportunidad de salir... Sale y luego dice que no tendrían que haberla avisado. Eso me parece horrorosamente feo, y puedo decirlo porque ya no presento el programa».

El comentario de la periodista ha tenido la cumplida respuesta por parte de Bárbara que ha publicado en Twitter que la periodista tiene «ingenio y cultura para dar y regalar», si bien criticó que «de vez en cuando lo pone al servicio de lo chabacano».