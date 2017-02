María Adánez presenta a su novio en sociedad

María Adánez está en un momento dulce, tanto en su vida sentimental, como profesional. Tras haber salido de la serie 'La que se avecina', ahora regresa a 'El Ministerio del tiempo', con un pequeño papel con el que fue nominada a los Premios Miguel Mihura. Pero también en el terreno sentimental le sonríe la vida. Tal y como ella explicó, mantiene una relación desde hace ocho o nueve meses con el neurólogo Ignacio Hernández Medrano.

En una entrevista para el portal 'Chance', la actriz agradece que el trabajo de su novio no tenga que ver nada con su profesión. «Para mí es salud de vida, higiene mental. Me gusta el mundo, la vida y me gusta mi trabajo pero hay muchas cosas más en el mundo y muy interesantes, no solo la actuación, me ha gustado siempre tener amigos de otras profesiones, creo que el mundo así es mucho más rico», apunta la actriz.