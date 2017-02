Lara Álvarez y Román Mosteiro ya no son pareja

Lara Álvarez vuelve a estar sin pareja, aunque todavía ni ella ni Román Mosteiro hayan confirmado su ruptura, pero si la cara es el reflejo del alma, podemos estar seguro de que algo le pasa a la presentadora ya que su rostro no dibuja esa sonrisa que aparecía siempre con tanta naturalidad, tal y como se ha podido observar a la salida del gimnasio en una revista de este lunes. En ella, la presentadora aparece con la mirada algo perdida.

El motivo de la ruptura podría haber sido la distancia, ya que los dos viven entre Asturias y Madrid, y todo parece apuntar a que fue Lara la que tomó la decisión. Aunque no hay confirmación oficial, en sus redes sociales han dejado de regalarse 'me gusta' y las fotos de sus perros juntos no son muy frecuentes.