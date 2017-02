Kristen Stewart recuerda su enemistad con Donald Trump en 'Saturday Night Live'

A medida que va pasando el tiempo como presidente de los Estados Unidos, Donald Trump se va ganando más enemigos. La última en sumarse a la lista ha sido Kristen Stewart, con la que ya tuvo un encontronazo hace algunos años. Ahora, la joven ha decidido responder a los antiguos tuits que el ahora Presidente de los Estados Unidos publicó por aquel entonces y ha elegido al programa 'Saturday Night Live' para hacerlo.

Stewart nunca ha hablado públicamente de su orientación sexual, pero en esta ocasión ha querido dirigirse a Donald Trump para decirle que es gay. La joven ha comentado en alguna ocasión que no quería utilizar la palabra gay porque lo considera «una etiqueta reduccionista», pero por primera vez lo ha reconocido.

El problema entre el presidente y la actriz viene de tiempo atrás. Cuando salió a la luz que Kristen Stewart había sido infiel a Robert Pattinson con el director de 'Blancanieves y la leyenda del cazador', Rupert Sanders. Trump decidió opinar sobre ello en redes sociales: «Robert Pattinson no debería volver con Stewart. Ella le ha tratado como un perro y lo volvería a hacer. Él puede hacerlo mucho mejor».

Otro de los tuits decía: «Todo el mundo sabe que tengo razón, que Pattinson debe deshacerse de Stewart. En un par de años, él me lo agradecerá. Sé inteligente, Robert».

Ahora le ha tocado el turno a Kristen Stewart que le ha respondido en 'Saturday Night Live': «Robert y yo rompimos y luego volvimos, y por algún motivo eso hizo que Donald Trump se volviese loco». La actriz continuó: «Para ser honesta no creo que Donald Trump me odie. Simplemente creo que estaba enamorado de mi novio».

Kristen Stewart continuó con su discurso, tal y como recoge el portal 'Bekia' y comentó: «Sí, es una locura ¿verdad? El presidente no es precisamente un gran fan mío, pero eso está muy bien. Y Donald, si no te gustaba entonces probablemente no te guste ahora, porque estoy presentando 'Saturday Night Live' y soy tan gay, tío».