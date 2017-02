Javier Cárdenas le envía un 'recadito' a Jorge Javier Vázquez

Javier Cárdenas ha cambiado de objetivo. Ahora, en el que se ha fijado ha sido en Jorge Javier Vázquez. El presentador de 'Hora punta' en su habitual repaso de la actualidad televisiva se ha detenido en las declaraciones de Mercedes Milá en las que prometía que «no volvería a presentar 'Gran Hermano' en su vida». A raíz de esta declaración, según recoge el portal Ecoteuve, el presentador del programa de La 1 de TVE se ha montado una reflexión sobre Jorge Javier: «Yo no sé quién informa o quién deja de informar a Jorge Javier, pero si hay alguien que le conoce y escucha este programa le pido por favor que le informe bien» y añade: «Se quejó el otro día de que yo le había criticado en mi programa.Yo lo único que dije fue que es curioso que con el perro de la Pantoja se pueda alargar tanto un tema cuando nosotros hemos tenido a un colaborador del programa extorsionado por un vídeo de carácter sexual, muy bestia, y nos ha durado dos días».

«Yo no voy con medias tintas, si tengo que criticar a alguien lo critico abiertamente. Si yo no he criticado a este hombre, no entiendo por qué tiene que venir alguien a malmeter y decirle que le hemos criticado», ha aclarado enfadado el presentador, que asegura que él sí acepta las críticas, ya que «estamos todos expuestos» y continúa: «Jorge Javier, quien te informa, te informa con maldad, con ganas de que haya follón. Si hago una crítica, no me ando con tonterías porque no me da miedo nada en esta vida. No solamente no he hablado mal de ti, sino que he hablado bien, y tú encima te quejas de que te he criticado», recordó Cárdenas aludiendo a que «comentamos que tu papeleta en 'GH' era muy dura» porque «la gente se había encariñado mucho con Mercedes Milá».

Y concluye su discurso diciendo: «Si alguna vez te critico, no te llegará por una persona, sino por varias, porque yo no hago críticas a medias. La próxima vez que alguien te informe de algo, que lo haga bien. No creo que mucha gente haya roto una lanza en tu favor como hicimos nosotros y tú la devuelves así».