Fuen se sincera con Pelayo y le dice que el amor de su vida estaba casado con otra mujer

Marta oculta sus problemas matrimoniales. Rosalía disfruta poniéndose por encima de Ana María. Vemos la ilusión de Rosalía por la ceremonia en la embajada a la que Félix no podrá asistir e irá sola con Esteban. Alba turbada por el beso de Sophie, no entiende la actitud de su amiga que no parece darle importancia al beso y coquetea con los chicos, volviendo loco a Bruno, aunque parece más interesada por Jaime.

Félix llena su tiempo, siguiendo las competiciones de su equipo de ciclismo. Rosalía nota que le hace ilusión ir a la fiesta de rodaje y hacen planes separados. Ana María se desahoga con Pelayo: tras ver a Victoria Eugenia sufrir por don Juan, se ha dado cuenta de que, a pesar de todo, su hijo es lo único que le importa. Encuentro entre Rafael y Marta en la fiesta de fin de rodaje donde Marta sufre un mareo, Rafael la atiende y Alonso siente una punzada de celos al encontrarlos a solas en el despacho del King’s.

Fuen se acaba sincerando con Pelayo: el amor de su vida estaba casado con otra mujer. Fiona reconoce ante Henar que siente algo por Esteban y descubrimos el profundo vacío que le dejó no llegar a conocer a su padre que murió en la guerra. Alonso sorprende a Marta, decidido a aceptar y criar a su hijo pero le pone una única condición: Rafael jamás sabrá que es el padre.