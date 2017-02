Yvonne Reyes cada vez más cerca de Sergio Ayala

Ivonne Reyes se está convirtiendo en la gran protagonista de 'Gran Hermano VIP 5', siempre con el permiso de Aída Nizar. La venezolana está dando mucho que hablar por sus polémicas con Pepe Navarro o María de Mora. Además, a todos estos problemas en el exterior se ha unido su historia con Sergio Ayala que tiene toda pinta de convertirse en una historia de amor, a pesar de que desde un comienzo a la presentadora le echara para atrás la diferencia de edad que hay entre ambos. «¡Tú flipas...!», respondió Ivonne entre risas cuando Daniela Blume le comentó que «a lo mejor te gusta de verdad» y Aless Gibaja añadió que «a lo mejor sois la pareja del verano».

El resto de compañeros de reality no son ajenos a la complicidad que existe entre ellos, de ahí que todos le pregunten por su 'relación'. Así, Daniela Blume le preguntó a Sergio en el jacuzzi «Pero entonces, ¿te gusta Ivonne o no? Yo creo que le gustas, ¿eh?» y el concejal del PP en Medina del Campo le contestó: «Yo creo que hay como un cariño, ¿sabes?» y la locutora le replicó: «Yo creo que tu pecas de demasiado despacio». «No, aquí, porque estamos aquí adentro. Por ejemplo, contigo, me gusta mucho abrazarte, darte un pico... porque estoy a gusto contigo, ¿sabes? Y tú imagínate que pasa algo entre ella y yo... y empieza un pique, ¿sabes? y se enfada contigo», apuntó el concejal que, por supuesto tuvo su contestación en boca de Daniela: «Pero no pienses en eso».

Minutos después, según recuerda el portal Bekia, se sumaron a la conversación Alyson, Marco y Aless y Elettra quien le comentó, entre risas: «Entonces, cachorrito, ya vemos que no eres de los nuestros», sobre el paso de Sergio del bando joven al veterano si tiene algo con Ivonne. «Ya no eres nuestro cachorrito», añadió Alyson Eckmann antes de que comenzasen a jugar a besarse entre ellos en el jacuzzi. «Él no que está cogido y ya ha perdido su oportunidad», dijo Daniela descartando a Sergio, que afirmó que «a mí nadie me ha conquistado» y se lanzó a dar un pico a su compañera que vino seguido de un beso más intenso que sorprendió a todos, incluida la propia Daniela.

Pero Ivonne tampoco se ha escapado a las preguntas de sus compañeros. Alonso Caparros le preguntó sobre la posibilidad de una relación con Sergio y ésta le contestó: «Ya no tengo leche en las tetas. Yo ya tengo un hijo de 16 años», a lo que el presentador le respondió: «Yo te digo que le estás trastornando. ¿Tú sabes la testosterona que hay ahí acumulada? ¿Tú sabes la fantasía con las maduritas? ¡Haz algo ya!». La venezolana no podía evitar las sonrisa, a la vez que comentaba: «¡Qué es un 'carajito'! ¿dónde voy yo? Tú estás loco...».

Lo cierto es que instántes después de estos comentarios, se pudieron ver unas imágenes en las que la pareja se da dos besos cordiales, aunque mientras que el primero se lo dan en la mejilla, el segundo no está muy claro, ya que fue mucho más lento y oculto tras el pelo de la presentadora.

La venezola al terminar le preguntó si esos besos eran iguales a los del jacuzzi, a lo que él le contestó: «No, los tuyos son especiales. No, tú sabes que no...» y añadía: «No, no lo sé... Dímelo, ven...eso no se dice, eso se demuestra». Ivonne sin dejar el tema le respondío: «Entonces tendré que esperar a ver los vídeos de lo que pasó en el jacuzzi, ¿no?». Un tema en el que no quería entrar Sergio quien decía que eso era una bobada, aunque Reyes insistía: «¿Y con quién era la bobada?», pero él evito responderla, aunque si le dijo «Hicimos así», escenificando el beso que dio a Daniela.

Minutos después Sergio se encontraba con Marco a quien le decía: «Ayer se metió en mi cama. Llegó Aless y se quedó flipando. Yo me quedé por encima de la sábana para no dar lugar a malentendidos» y éste le preguntó si alguna vez había estado con una mujer mayor que él. «No, tan mayores no, por eso ando muy así... Tanta diferencia es diferente, pero no por mí...», dijo el concejal.

Continuará...