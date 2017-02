Mariano Rajoy y Donald Trump, los preferidos de Susanna Griso para entrevistarles

Sussana Griso pasó de entrevistar a ser entrevistada con motivo del décimo aniversario que cumple su programa. En el espacio 'Un Café con Susanna', formato incluido dentro de 'Espejo público', la periodista entrevista a políticos del panorama nacional media hora antes de que el programa prosiga como era conocido normalmente. «Fue una idea que tenía Santiago González cuando asumió la jefatura de los servicios informativos de Antena 3, él decía, y le tengo que dar la razón, que no teníamos que arrancar a las nueve, sino empezar antes, porque de la misma manera que los programas radiofónicos están haciendo ya las entrevistas políticas, teníamos que anticiparnos y abordar los asuntos de actualidad», comenta Susanna Griso en una entrevista a '20minutos'.

En esta ocasión, Grisso fue la encargada de responder a unas preguntas. En cuanto a la preferencia a la hora de elegir al entrevistado, la presentadora señala al presidente del Gobierno español y al estadounidense. «Me faltaría ahora mismo Mariano Rajoy y poco más. Ya puestos a pedir, te diría un café con Trump, no sé si me atragantaría con el café, igual se me corta», aclara Griso.

La presentadora también expuso su opinión sobre el entramado realizado por los padres de Nadia. «Este tema me duele, me afecta mucho (...) Sigo muy sorprendida pero he llegado a la conclusión de que hay una gran damnificada, que es su propia hija y los padres han jugado con la falta de escrúpulos» y añade: «A mí me piden colaboración muchas ONGs y en la medida de lo posible, procuro darles mi ayuda, y en estos casos siempre bajas la guardia porque no estas pidiendo todos los informes que pides habitualmente, lo que pasa es que evidentemente ahora vamos a ser muchísimo mas estrictos. En esto ha habido una reflexión generalizada no solo de nuestro programa, sino de todos los medios y, lamentablemente, la parte que más me duele es la desconfianza, que ha hecho que ahora mismo haya asociaciones que lo están pasando francamente mal».