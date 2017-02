El doblete de Emma Suárez en los Goya: «Estoy en una nube»

"Es la estrella de la gala. La gran sorpresa. Camina casi flotando por la alfombra cargando con el Goya sin soltarlo, como quien se aferra a un salvavidas; la sonrisa indeleble, los ojos enrojecidos: "Estoy en una nube. No me lo llego a creer, me siento tan feliz".

Se lleva dos premios, empatando el récord de Verónica Forqué: "Con el que tengo ya en casa monto un trío, aunque creo que le daré uno a mi madre, que se lo merece". La actriz no se olvida del director a quien le debe el premio por 'Julieta': "A Pedro le tengo tanto que agradecer. Gracias al guion, pero también a su forma de dirigir, he podido escarbar en los rincones más oscuros de mi corazón: el dolor, la angustia, el abandono, la culpa... Todos los sentimientos que tanta angustia me ha causado en pantalla y, paradójicamente, tantas alegrías me ha dado en la vida real". (Más información en Mujerhoy.com)