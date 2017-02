La tensión llega a 'First Dates'

El último programa de 'First Dates' emitido ayer jueves dejó claro que dos de sus concursantes, Armando y Judit, no estaban hechos el uno para el otro. Para empezar, la cita que tuvieron no fue nada cómoda y durante la decisión final las chispas entre ambos no dejaron de saltar.

En el momento en el que él le preguntó si a ella le gusta 'vacilar', Judit respondió: «Llámalo vacilar o como quieras, pero yo soy así». Estas palabras lograron 'encender' más a Armando, que no tuvo ningún problema en responderle: «Pues entonces entiendo que estés sola», a lo que ella replicó: «Pues igual es por eso, seguramente».

A pesar de que la tensión era más que evidente, los dos supieron mantener el tipo en todo momento. Tras intercambiarse una serie de lindezas, poco podría sorprender a la hora de tomar la decisión final: «Armando, ¿tendrías una segunda cita con Judit?», preguntó la redactora, a lo que éste contestó: «La verdad es que no porque no eres absolutamente nada lo que yo busco». La respuesta de Judit fue idéntica, aunque su mensaje acabó con pullita incluida: «Como ya le he dicho en la cena a Armando, físicamente, por el ojo, tampoco me has entrado», y para despedirse él le respondió: Judit «tampoco es ninguna belleza».