Carlos y Karina, de 'Cuéntame', acaban en la cama

El 2 de febrero pudimos ver un nuevo capítulo de 'Cuéntame cómo pasó' en La 1 de Televisión Española, en el que se vivió uno de los momentos más esperados por sus seguidores. Carlos y Karina se reencontraron en Bruselas, dejándose llevar por la pasión.

Entre ellos siempre ha habido algo, como se ha demostrado en este episodio. Después de los reproches iniciales, llegó el beso esperado y el comentario de Carlos: «¿Por qué me llamaste y luego me enteré de que te habías casado? Estábamos juntos en Sagrillas empezando algo que podía funcionar», a lo que respondió Karina: «Todo se vino abajo. Necesitaba paz y contigo es imposible. He estado muy enamorada de ti. Hay gente que lo llama pasión pero no era lo que necesitaba. La pasión me gira del revés» y el pequeño de los Alcántara le replicó: «¿Todo esto que me cuentas cómo me lo como?», momento antes de llevarse por la pasión que fue interrumpido por la llegada de Julia y Mauricio, sus respectivas parejas.

Pero en el capítulo de ayer no fueron todo alegrías, como recoge el portal 'Vertele', Paquita recibió la noticia de que su padre, el Matamulas, había muerto, por lo que todos tuvieron que viajar hasta Sagrillas.

En el episodio de ayer también se vivió la huida de Herminia a una residencia, al pensar que ya era una carga para la familia, pero pronto se dará cuenta de que no es el lugar que ella pensaba.