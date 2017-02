Antonio Resines no tiene invitación para los Goya

Mañana sábado, 4 de febrero, se celebrará una nueva edición de los Premios Goya, que estará presentada una vez más, y ya van tres, por Dani Rovira. La gala será emitida en directo por La 1 de Televisión Española.

Esta edición 31ª tendrá una ausencia destacada, la de Antonio Resines, actor y presidente de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España durante los años 2015 y 2016, quien ha asegurado en una entrevista a 'La Razón' que este sábado se encuentra fuera de Madrid y no estará en la gran fiesta del cine español. «Por lo único que me molesta es por no estar en el Goya de Honor de Ana Belén... Ya me he disculpado con ella», asegura. Aunque también quiere dejar constacia que no ha recibido invitación por parte de la Academia: «A mí no me han dicho que vaya».

Sobre sus quinielas para ver qué película se va a llevar el Goya, ha señalado que no tiene favoritos, ya que las cinco nominadas le gustan y que «siempre pensé que saldría 'La Reina de España'. En cuanto a las actrices, quiero que salga Penélope, por si acaso recaudamos un poco más, porque ha sido un fracaso espantoso».

En cuanto a los comentarios de boicot a la película, Resines apunta que «desde determinadas instancias no se hizo nada para que remitiera la campaña. Que alguien haya dicho que no se vaya a ver la película me parece muy fuerte y como no tengo constancia no puedo decirlo. Pero lo curioso es que no ha ido nadie».

El actor termina la entrevista lamentando que «el 87% de los actores está en paro permanente. Y el 70% no gana más de 3.000 euros al año. Estos datos son de 2015; pero se han hecho menos producciones y se paga menos, así que no creo que la cosa haya cambiado».