Angelina Jolie muestra su indignación por la política migratoria de Donald Trump

Angelina Jolie ha roto finalmente el silencio que la acompañada desde hace algunos meses en su residencia de Malibú. El motivo no ha sido la situación personal que atraviesa con su marido, el actor Brad Pitt, sino por la política migratoria que ha puesto en práctica Donald Trump.

La actriz ha publicado un artículo de opinión en 'The New York Times' en la que crítica la ignorancia del mandatario estadounidense sobre los filtros que tienen que pasar los refugiados para entrar en Estados Unidos y, a su vez, recuerda que no se deben tomar esas decisiones con miedo. «La crisis global de refugiados y la amenaza del terrorismo hace que sea completamente justificable que consideremos cómo proteger nuestras fronteras de la mejor manera. Cada gobierno debe equilibrar las necesidades de sus ciudades con sus responsabilidades internacionales. Pero nuestra respuesta debe medirse en base a los hechos y no en respuesta al miedo» y añade: «Simplemente no es cierto que nuestras fronteras estén sobrepasadas o que los refugiados sean admitidos en Estados Unidos sin un estrecho escrutinio. Si creamos un grupo de refugiados de segunda clase, implicando que los musulmanes merecen otro grado de protección, avivamos el extremismo extranjero mientras que en casa socavamos el ideal de diversidad deseado por demócratas y republicanos».

En su artículo quiso recordar una frase del expresidente Ronald Reagan: «Estados Unidos está comprometido con el mundo porque gran parte del mundo está dentro de Estados Unidos».

Jolie concluye su editorial recordando que la preocupación por la seguridad es algo que atañe a todos los estadounidenses, aunque hay que intentar conocer las causas por las que existen esos grupos terroristas y quienes les apoyan: «De esta manera es cómo esperaría que cualquier presidente de nuestra gran nación ejerciera de líder en pos de todos los estadounidenses», finaliza la actriz.