Pamela Anderson cambia de imagen

Poco o nada tiene que ver la estética con la que ha empezado este año Pamela Andreson respecto a la que nos tenía acostumbrados anteriormente. Según podemos comprobrar, la actriz, de 49 años, lució su nuevo 'look' natural el viernes, 27 de enero, durante una gala celebrada en París, según recoge el portal 'Chance'.

La actriz, con un vestido palabra de honor en blanco y negro de Vivienne Westwood, optó por una base de maquillaje clara y rosado en los labios. El pelo, más oscuro que su habitual rubio chillón y su peinado, poco se parecían a los que lucía antaño.

El pasado año, Pamela aparecía desnuda en la revista 'Play Boy', a la vez que señalaba que no tenía miedo a envejecer y parecer mayor. «Realmente, me gusta el envejecimiento. Tengo grandes modelos femeninos mayores en mi vida, incluyendo a mi increíble madre, que tiene brillo, glamour y es toda diversión. Envejecer no es el final. Sé que tengo mucho que esperar», señaló a 'W Magazine'. «Soy un fanática del aceite de coco y me encanta el de SunLife. Creo que es muy bueno para tu piel, bueno para tu pelo, bueno para todo, desde adentro hacia afuera», comentó para 'Harper's Bazaar', donde añadió: «Yo sólo uso aceite de coco como el que cualquiera compra en la tienda y lo dejo en la ducha para usar como crema hidratante para mi cara, mi cuerpo, mi cabello, todo. No creo que esos productos realmente caros hagan algo mejor que los productos del hogar».