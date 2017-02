Kim Kardashian vuelve a revivir el robo de París

Kim Kardashian recordó el pasado miércoles el robo que sufrió en París el pasado mes de octubre, ya que tuvo que testificar en Nueva York. En el asalto, unos ladrones la ataron de pies y manos dentro de la bañera de su habitación y le sustrajeron más de 9 millones de euros en joyas.

Ahora, cuatro meses después, el juez que lleva el caso se ha sentado en frente de la celebrity para que ésta dé su versión de los hechos.

Una fuente cercana a la estrella ha confirmado a 'Entertainment tonight' que Kim no estaba segura de cuánta gente estaba implicada en el robo hasta que se realizaron las detenciones, según recuerda el portal de ABC. «Ella pensaba que solo fueron dos los que entraron en su cuarto. No tenía ni idea de que cada entrada del edificio estaba cubierta por ladrones» y añade: «Ha dicho que los dos hombres que estaban en la habitación con ella esa noche tenían acento francés y no hablaban inglés».

Kim Kardashian ha agradecido a la policía el trabajo que están desarrollando. Por su parte, los hijos de la famosa, North y Saint, acompañaron a su madre en este trámite desagradable. El que no estuvo fue su marido Kanye West por miedo a que empeorase su estado de salud.