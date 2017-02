En los Goya no verás vestidos de Carolina Herrera o Nina Ricci por esto

El sábado 4 de febrero no verás ningún vestido como el de Marta Hazas en la alfombra roja de los Premios Goya del año pasado (la imagen que ilustra este artículo). Tampoco como el que lució Goya Toledo (puedes verlo un poco más abajo). Ni ningún 'chain mail dress' similar al de la Reina Letizia en los Premios Mariano de Cavia (recuerda su look aquí). No es que ya no se lleven, ni que pertenezcan a colecciones pasadas, el motivo es que llevan las firmas de Carolina Herrera o Nina Ricci, ambas de la casa Puig. Como lo leen.

Por tercera edición consecutiva, Parfums Saphir será uno de los patrocinadores de la Gala de los Goya, y parece que en Puig no están dispuesto a que las famosas posen con sus vestidos en un photocall rotulado con el nombre del grupo con el que están en guerra por plagio de los perfumes que comercializan. (Más información en Mujerhoy.com)